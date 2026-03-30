...con Silvano Martina

L'Italia all'esame Bosnia. Una partita da non sbagliare. Una partita da onorare al meglio e giocare al massimo delle possibilità per staccare il pass Mondiale. "Ho parlato con qualche amico, mi dicono che la Nazionale Bosniaca ha quattro-cinque calciatori interessanti. E l'ambiente è la parte che preoccupa di meno, sono circa novemila spettatori", dice a TuttoMercatoWeb.com Silvano Martina, ex portiere e agente che per anni ha rappresentato Edin Dzeko.

E, appunto, c'è Edin. La carta sempreverde della Bosnia.

"Li ha portati a questo punto. Il giocatore si conosce. A livello di esperienza può essere un punto di riferimento per questi ragazzi. Sicuramente può essere importante".

Sulla carta, per l'Italia, sembra facile...

"Oggi siamo in un calcio dove non si può mai essere sicuri di vincere contro avversari anche più deboli. Però nella maniera più realistica dico che l'Italia è favorita. Abbiamo valori differenti, superiori".

Che idea s'è fatto dell'esultanza degli azzurri per la Bosnia?

"Sicuramente qualcuno avrà da ridire. Però... andiamo a giocare contro novemila spettatori. Sono stato a vedere alcune partite, l'ambiente è caldo. Ma l'Italia ha una storia, una tradizione. E una squadra che sulla carta è più forte. Per loro andare al Mondiale è un sogno, per noi dovrebbe essere normalità. Immagino che i ragazzi siano tesi e sentano la responsabilità".

Singolare che la Nazionale si arrivata a questo punto per giocarsi il Mondiale.

"Oggi il calcio è cambiato. Poi in Italia giocano pochi italiani. Se non si punta più sui nostri - che ci sono - diventa difficile. Se gli italiani non giocano, è difficile che escano fuori"

Ottimista per domani?

"Beh, la storia conterà qualcosa?"