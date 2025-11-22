Torino, Martina esalta Paleari: "Si è meritato il posto, giusto proseguire con lui titolare"

Il Torino è andato alla pausa con la soddisfazione di aver fermato sul pareggio la Juventus nel derby. Uno 0-0 figlio di una prova compatta e aggressiva da parte dei granata, ma arrivato soprattutto grazie alle parate eccezionali di Alberto Paleari. Il 33enne, partito come riserva del nuovo acquisto Israel, ha sfruttato al meglio ogni possibilità concessa dal tecnico Baroni e ora si candida con forza a restare da titolare tra i pali torinisti.

Del rendimento di Paleari ha parlato Silvano Martina, in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Mi sta piacendo molto. Ha disputato ottime gare, mostrando di possedere buoni mezzi tecnici e pure la giusta personalità. Tra l’altro non sono tanto sorpreso di vederlo protagonista in maglia granata. L’ho visto giocare tante volte in questi anni, soprattutto quando Paleari militava in Serie B e in Lega Pro: devo dire che mi aveva sempre fatto un’ottima impressione. Adesso è in un grande momento di forma e sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare bene pure in A".

Sul fatto che possa prendersi definitivamente la titolarità, dice: "Assolutamente si. Paleari si è meritato il posto ed è giusto in questo momento proseguire con lui come numero uno. È vero che non è più un ragazzino, avendo già 33 anni, ma il campo ha espresso il suo verdetto. Alberto merita di giocare nel Torino e per rendimento in questo momento è tra i migliori portieri del campionato".