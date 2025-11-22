Torino, l'ex Martina: "Può giocarsela per l'Europa, serve più fantasia per il salto definitivo"

"Sognare non conta nulla nel calcio e questo Toro ha comunque le carte in regola per giocarsela per un posto in Europa". Silvano Martina, ex portiere del Torino tra il 1984 e il 1987 e poi nella stagione 1989/90, non si nasconde. A suo dire, la formazione allenata da Marco Baroni può avere legittime ambizioni europee (l'ultima partecipazione ad una competizione internazionale fu nella stagione 2019/20, venendo eliminata ai playoff di Europa League dal Wolverhampton).

Intervistato da Tuttosport, Martina prosegue così su dove può arrivare il Toro: "I tifosi granata farebbero bene a coltivare qualche speranza. E poi i sogni aiutano a vivere meglio. Ho visto nel Derby contro la Juventus una squadra con determinazione e carattere. Una di quelle formazioni difficili da mettere sotto, per tutti. Sono convinto che i granata possano dare fastidio e mettere in difficoltà chiunque. Occhio perché, in un torneo equilibrato come l’attuale Serie A, il Toro può togliersi delle belle soddisfazioni e provare a dire la sua anche nella corsa all’Europa".

In questi anni, al club di Cairo è sempre mancato qualcosa per fare il definitivo salto di qualità. Martina ha le idee chiare in questo senso: "Forse un elemento di classe. Uno di quelli con una giocata in grado di cambiare da solo il volto della gara. Aggiungerei un po’ di fantasia per alzare l’asticella, anche se non è semplice oggi trovare quel tipo di calciatori in giro".