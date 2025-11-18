Martina: "Paleari ha il diritto di restare tra i pali del Torino. Va sfruttato il suo momento"

Silvano Martina di portieri qualcosa se ne intende. Dopo aver ricoperto il ruolo negli anni '80, è stato anche il procuratore di Gianluigi Buffon, per molti il migliore di sempre tra gli estremi difensori. La Stampa lo ha intervistato per parlare dell'uomo del momento in casa Torino, ovvero Alberto Paleari: "Si è conquistato il diritto di restare tra i pali, è in grande condizione. Bisogna continuare a sfruttare il momento".

Con lui e Israel ci sono due potenziali titolari e Martina sottolinea questo aspetto come positivo: "Il Torino è fortunato ad avere due interpreti così, poi adesso i secondi possono emergere di più rispetto a una volta: Milinkovic-Savic a Napoli ci ha messo poco a superare Meret protagonista di due scudetti".

Possibile che Paleari resti titolare fino al termine dell'annata in corso: "Magari questa è la sua stagione, se continua così giocherà di sicuro. A 33 anni i portieri moderni possono costruirsi una seconda parte di carriera interessante". Per l'Europa invece è troppo presto secondo Martina: "Manca ancora il giocatore in grado di provocare la scintilla, quello che era Dossena ai miei tempi". Tuttavia non chiude le porte: "Ma se scattano le convinzioni giuste… Purtroppo noi l’avevamo capito tardi di poter vincere lo scudetto".