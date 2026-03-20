...con Stefan Schwoch

"La promozione? A Vicenza mancava da troppo tempo, ha fatto una promozione anche esaltante ottenendo il traguardo con grandissimo anticipo". Così a TuttoMercatoWeb.com Stefan Schwoch, ex calciatore e bandiera dei biancorossi.

Il segreto di questa promozione?

"Ho visto una squadra in cui hanno lavorato tutti bene. Dal magazziniere al presidente. Quando fai un'annata di questo tipo è perché gli addetti ai lavori hanno fatto un buon lavoro. Il Vicenza ha avuto continuità, il collettivo ha fatto la differenza".

Potrebbe festeggiare, a fine stagione, anche il Venezia.

"Un'altra realtà veramente importante. Ha giocato campionati da protagonista poi Stroppa sa come ottenere la promozione. Il Venezia merita i complimenti".

Ha rallentato, nelle ultime partite, il Palermo.

"Contro il Monza posso anche capire. Ma contro la Juve Stabia è stato un mezzo passo falso, il Palermo ha una rosa importante e un allenatore che ha già vinto in più occasioni. In B è importante la continuità, è una dote indispensabile. Monza e Venezia mi sembrano le favorite, poi ai playoff al momento se la giocano Frosinone e Palermo":

E il suo ex Napoli? Si è ripreso...

"Deve provare a vincerle tutte e vedere dove arriverà. Ha avuto degli infortuni, sta cercando di dare il meglio di sé".

A Cremona invece è arrivato Giampaolo, Nicola esonerato.

"Magari meritava un po' di fiducia, però quando entri in un loop negativo magari serve una scossa. Ed è più facile cambiare un allenatore piuttosto che i calciatori".