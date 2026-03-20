Vicenza promosso in B, la gioia di Schwoch: "Emozione unica. Giusto continuare con Gallo"

Stefan Schwoch celebra il ritorno in Serie B del Vicenza e analizza presente e futuro biancorosso in un’intervista a TuttoB.com.

L’ex attaccante non nasconde l’emozione: «Con grande piacere e felicità, perché è la squadra nella quale ho militato più a lungo», sottolineando quanto sia difficile arrivare a vincere un campionato. Per Schwoch, il dominio nasce da un mix di fattori: «Il Vicenza è molto forte, ma è anche vero che non ha trovato avversarie particolarmente competitive». Un equilibrio che ha portato a un trionfo netto: «20 punti di vantaggio sulla seconda la dicono lunga».

Guardando alla Serie B, invita alla continuità: «Cambiare drasticamente non serve», spiegando che la squadra ha già una base importante e che basteranno pochi innesti mirati per essere competitivi anche nella categoria superiore.

Deciso anche sul tecnico: «Giustissimo proseguire con Gallo», elogiandone la capacità di vincere e sostenendo che meriti la chance in una piazza come Vicenza. E sulla dimensione del club aggiunge: «Male che vada il Vicenza deve stare in Serie B», rimarcando il valore della piazza e i sacrifici della società.

Infine, uno sguardo ai singoli e al contesto: «Stuckler ha i mezzi per imporsi anche in B», mentre sul Venezia evidenzia il valore di Stroppa: «Quando ti affidi a questi specialisti, difficilmente sbagli». Chiude sui playoff di C: «Il Ravenna disputerà i playoff da protagonista».