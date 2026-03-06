Schwoch: "Duvan e il Cholito metteranno in difficoltà la difesa del Napoli. Insieme fanno faville"

Parlando a Tuttosport, l'ex bomber Stefan Schwoch, 31 presenze e 8 gol in granata, giudica così il rendimento del Torino e in particolare dei due centravanti: "Duvan e il Cholito possono creare diversi grattacapi alla retroguardia del Napoli. Fossi negli azzurri presterei parecchia attenzione ai grandi ex della gara. Già all’andata Simeone ha messo in grande difficoltà i difensori partenopei, segnando e trascinando il Toro alla vittoria. Conte dovrà stare in guardia nei confronti della nuova coppia d’attacco granata: insieme mi piacciono moltissimo e sono convinto che il duo Simeone-Zapata potrà aiutare la squadra granata a risalire in classifica".

Per Zapata stagione difficile, l'infortunio lo ha condizionato

Zapata sta vivendo la stagione più difficile in granata, complice l'infortunio che praticamente gli ha fatto saltare tutto l'anno passato, nel quale mise comunque a segno tre gol in 7 presenze. Contro la Lazio, nello scorso weekend, è arrivato solo il secondo centro del 25/26, ma in 21 gettoni. La stagione d'esordio lo aveva visto esultare 12 volte in 35 partite.

Grande inizio, poi una flessione: la stagione di Simeone

Per l'argentino invece sono 6 le reti nello stesso numero di fare giocate nel 25/26, 21. Contro la Lazio è arrivato un gol importante, perché il precedente era piuttosto datato, ed era stato messo a segno il 4 gennaio.