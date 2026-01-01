…con Stefano Lombardi

“Nel primo tempo ho visto una buona Inter. Poi è venuta fuori la Fiorentina”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Stefano Lombardi.

Campionato riaperto?

“Non penso. L’Inter è una squadra completa. Finirà con i nerazzurri campioni d’Italia”.

Milan o Napoli per il secondo posto?

“Vedo più il Milan”.

La Fiorentina ha ottenuto un punto importante.

“Se riparte dal secondo tempo di oggi può ottenere ottimi risultati da qui alla fine”.

Chi la spunterà per la salvezza?

“Sarà un testa a testa tra Cremonese e Lecce”.

In B brilla Marconi, a suon di gol e prestazioni importanti, con la Virtus Entella. C’è aria di rinnovo?

“Ivan è una garanzia. È molto stimato, parlerò con la società nelle prossime settimane”.

Alla Juve Stabia brilla Mosti.

“La Juve Stabia sta facendo un grande campionato, bravo il ds Lovisa ad individuare sempre i talenti giusti. Mi piace anche Abate: farà carriera. Mosti sta facendo una grande stagione, può fare ancora meglio”.

Il Padova di Crisetig cambia allenatore…

“Lorenzo è un punto fermo del Padova. La squadra è competitiva, speriamo nel nuovo mister”.

Talenti da monitorare?

“Fatao Terranova del Genoa, attaccante esterno di qualità e velocità. Classe 2010, è un talento. Può fare molto bene in futuro. E confido anche in Edoardo Cavaliere, prima punta classe 2006 della Reggiana”.