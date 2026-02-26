...con Stefano Lombardi

“Le italiane in Champions ieri? Grande impresa dell’Atalanta. Ha giocato veramente bene e ribaltato la situazione contro un avversario tostissimo come il Borussia Dortmund”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Stefano Lombardi.

Il ribaltone è stato inaspettato…

“Una partita inaspettata. Bravo Palladino, da quando è arrivato ha dato una mentalità ai calciatori. Si vede che lottano tutti insieme. La mentalità è importante”.

Esce, a testa alta, la Juventus.

“Grande partita e grande rimonta in dieci. Purtroppo quando giochi molto in inferiorità numerica, è dura”.

Come esce la Juve da questa partita?

“Dopo il risultato dell’andata la rimonta era quasi impossibile. Da ieri sera può esserci una nuova rinascita”.

Osimhen obiettivo di mercato per l’estate?

“So che Giuntoli voleva già portarlo alla Juve. Sarebbe un grande colpo, fenomenale”

E Icardi?

“Farebbe comodo a molte squadre in Italia”.

Crisetig e il futuro: rinnoverà a Padova?

“Ne parleremo a fine stagione. È stimato dalla società. A fine campionato faremo i conti”.

Alla Juve Stabia brilla Mosti.

“Piace a tante squadre. È in fase di maturazione. Chi lo prende fa un affare, ma si vedrà a fine stagione. Intanto è concentrato sulla Juve Stabia dove sta molto bene”.