…con Stefano Lombardi

“È stato un mercato un po' al risparmio come in tanti ci aspettavamo. Certamente il mercato estivo sarà più scoppiettante”. Cosi a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Stefano Lombardi commenta la sessione appena passata agli archivi.

A chi assegna l’oscar del mercato?

“Alla Fiorentina che ha provato a rinforzarsi prendendo un po' di giocatori e secondo me potrebbe risalire posizioni in classifica”.

Il Pisa ha cambiato allenatore e riparte da Hiljemark.

“Un’operazione un po' suggestiva. Ripartiranno con entusiasmo, vedremo…”.

Esonero a Verona per Zanetti.

“Altra impresa tosta. L’allenatore deve trovare l'amalgama giusto per venire fuori da questa situazione che non è facile. Ma a Verona c’è Sogliano, uno che sa lavorare bene”.

E la B?

“Bene il Monza con Cutrone e il Palermo con Johnsen. Vedo molto bene anche il Venezia”.

Per Mosti è arrivato il gol.

“Sta facendo bene. Abbiamo avuto delle richieste ma lui sta bene a Castellammare. Preferisce rimanere e in futuro si vedrà”.

Marconi continua certezza alla Virtus Entella.

“Ivan sta facendo bene confermandosi ancora una volta. Sono contento”.

Da chi si aspettava di più sul mercato?

“Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, però ha una rosa competitiva e ha secondo me un ottimo allenatore. Farà comunque bene”.