16 aprile 2015, il Napoli fracassa il Wolfsburg a domicilio. 1-4 con Higuain, Hamsik e Gabbiadini

Il 16 aprile del 2015, il Napoli incrocia i destini del Wolfsburg in Europa League. Da una parte De Bruyne, Schurrle e Perisic. Dall'altra Higuain, Mertens e Hamsik. Non c'è partita, clamorosamente: il Pipita apre al quindicesimo, lo slovacco raddoppia al minuto ventitré. Ancora Hamsik insacca per lo 0-3, mentre Gabbiadini firma il poker. Solo Bendtner, a dieci minuti dalla fine, porta il gol della bandiera.

L'1-4 non andrà particolarmente a genio a Klaus Allofs, direttore sportivo dei tedeschi, che dirà. "Nei primi minuti di gioco abbiamo messo sotto il Napoli. Avevano molto rispetto di noi, forse perfino paura. Poi il gol di Higuain ha deciso la partita. Peccato perché era in fuorigioco e ha pure toccato la palla di mano. Lahoz è spagnolo, il Napoli è pieno di spagnoli. Mi sorprende la decisione di far dirigere la partita a lui”.

WOLFSBURG-NAPOLI 1-4

MARCATORI: Higuain al 15', Hamsik al 23'; Hamsik al 65', Gabbiadini al 76', Bendtner al 80'.

WOLFSBURG (4-2-3-1)

Benaglio; Vieirinha, Naldo, Knoche, Rodríguez; Luiz Gustavo, Guilavogui (80' Arnoldo); Caliguiri, De Bruyne, Schurrle (64' Perisic); Dost (58' Bendtner).

A disposizione: Grun, Schafer, Klose, Trasch.

All. Hecking.

NAPOLI (4-2-3-1)

Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Lopez, Inler; Callejon, Hamsik (75' Gabbiadini), Mertens (60' Insigne); Higuain (85' Henrique).

A disposizione: Rafael, Koulibaly, Jorginho.

All. Benitez.