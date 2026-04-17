17 aprile 1994, il Milan vince lo Scudetto pareggiando con l'Udinese. Che retrocederà

Il 17 aprile 1994, allo stadio Meazza di Milano, il Milan ospita l'Udinese di Adriano Fedele, subentrato in panchina ad Azeglio Vicini nella prima parte di stagione. I rossoneri partono con tutti i favori del pronostico: basta un solo punto per cucirsi sul petto il quattordicesimo Scudetto, il terzo di fila, eguagliando così il Grande Torino - unica squadra ad esserci mai riuscita fino ad allora. Sugli spalti settantacinquesima tifosi, pronti a esplodere al fischio finale.

La prima frazione scivola via sullo 0-0, senza regalare grandi emozioni. L'Udinese sembra destinata al ruolo di vittima sacrificale, e la sensazione si rafforza attorno all'ora di gioco quando Boban sblocca il risultato. Sembra fatta, ma Borgonovo impatta di testa su un cross dalla destra e rimette tutto in parità. Il Milan non ci sta: Marco Simone si carica la squadra sulle spalle e da venti metri centra l'incrocio dei pali. Ma è ancora botta e risposta, poiché Rossitto firma il definitivo 2-2.

Il pareggio basta e avanza. Il Milan è campione d'Italia per la quattordicesima volta, con Fabio Capello in panchina. L'Udinese, invece, si avvia verso un finale di stagione amaro culminata con una retrocessione. Il punto di non ritorno arriva con il clamoroso 3-3 contro la Cremonese: i friulani sprecano un triplo vantaggio, si fanno rimontare dal 3-0 e consegnano ai grigiorossi un pareggio che sa di beffa. Il colpo di grazia arriverà poi a Torino, nella sconfitta contro la Juventus.