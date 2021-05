18 maggio 1994, il Milan umilia il Barcellona e vince la Champions

Il 18 maggio 1994 il mondo assiste a una delle finali di Champions League più sorprendenti di tutti i tempi: ad Atene va in scena la sfida fra Barcellona e Milan. Le squalifiche rimediate da Franco Baresi e Alessandro Costacurta lasciano i rossoneri in grande emergenza in difesa, spostando l'ago della bilancia in netto favore dei catalani. Questi ultimi vivono le settimane di avvicinamento alla sfida con troppa sicurezza, tanto che il tecnico del Barça Johann Cruijff si fa immortalare baciando la coppa dalle grandi orecchie. Un'immagine che sveglia l'orgoglio della squadra di Fabio Capello, che nella notte di Atene si presentano concentrati al massimo, giocando la partita perfetta: due gol di Daniele Massaro nel primo tempo spezzano le gambe dei blaugrana. A inizio ripresa un incredibile pallonetto da posizione defilata di Dejan Savicevic sorprende Andoni Zubizarreta: è il 3-0 che chiude di fatto i conti. A mettere il punto esclamativo sulla partita è Marcel Desailly. il grande Barcellona di Romario e Stoichkov esce umiliato, il Milan è campione d'Europa per la quinta volta nella sua storia.