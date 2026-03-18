18 marzo 2010, poker del Fulham alla Juventus. Esclusione dall'Europa League per Zac

Il 18 marzo del 2010, al Craven Cottage di Londra, il Fulham ospita la Juventus di Zaccheroni. Sembrerebbe quasi un'inezia per i piemontesi, capaci di vincere tre a uno all'andata e, soprattutto, sbloccare dopo due minuti con il gol di David Trezeguet. Partita in discesa, servono quattro gol per i londinesi per passare il turno. Quindi sembra veniale il gol del pareggio, arrivato al nono minuto del primo tempo con Bobby Zamora. Il campanello d'allarme incomincia a suonare al trentanovesimo quando Gera, ungherese, insacca il due a uno.

Diventa una sirena, invece, al quarantottesimo quando ancora Gera, su rigore, cala il tris. Tutto da rifare per una squadra debole psicologicamente come quella Juve. Arriva, a otto dalla fine, il gol dello statunitense Dempsey a concludere l'Europa League della Juve. "E' difficile parlare in questo momento - spiegherà Del Piero - perché stasera siamo usciti in un modo che non è da Juventus. La delusione dei tifosi è comprensibile, ma dispiace che il dito venga puntato solo contro alcuni giocatori, dato che la responsabilità è di tutti. E' stata una serata disastrosa, un episodio brutto del quale sarà difficile riprendersi. Mai avrei pensato di perdere questa sera".

Fulham-Juventus 4-1

Marcatori: 2’ Trezeguet (J), 9’ Zamora (F), 39’ Gera (F), 48’ rig. Gera (F), 82’ Dempsey (F)

FULHAM (4-4-1-1)

Schwarzer; Kelly (71' Dempsey), Hangeland, Hughes, Konchesky; Duff, Baird, Etuhu, Davies; Gera (84' Riise); Zamora.

All.: Hodgson

JUVENTUS (4-3-1-2)-Chimenti; Salihamidzic, Zebina, Cannavaro, Grosso (84' Del Piero); Camoranesi (51' De Ceglie), Felipe Melo, Sissoko; Diego; Candreva (28' Grygera); Trezeguet.

All.: Zaccheroni