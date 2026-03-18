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18 marzo 2010, poker del Fulham alla Juventus. Esclusione dall'Europa League per Zac

18 marzo 2010, poker del Fulham alla Juventus. Esclusione dall'Europa League per ZacTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 18 marzo del 2010, al Craven Cottage di Londra, il Fulham ospita la Juventus di Zaccheroni. Sembrerebbe quasi un'inezia per i piemontesi, capaci di vincere tre a uno all'andata e, soprattutto, sbloccare dopo due minuti con il gol di David Trezeguet. Partita in discesa, servono quattro gol per i londinesi per passare il turno. Quindi sembra veniale il gol del pareggio, arrivato al nono minuto del primo tempo con Bobby Zamora. Il campanello d'allarme incomincia a suonare al trentanovesimo quando Gera, ungherese, insacca il due a uno.

Diventa una sirena, invece, al quarantottesimo quando ancora Gera, su rigore, cala il tris. Tutto da rifare per una squadra debole psicologicamente come quella Juve. Arriva, a otto dalla fine, il gol dello statunitense Dempsey a concludere l'Europa League della Juve. "E' difficile parlare in questo momento - spiegherà Del Piero - perché stasera siamo usciti in un modo che non è da Juventus. La delusione dei tifosi è comprensibile, ma dispiace che il dito venga puntato solo contro alcuni giocatori, dato che la responsabilità è di tutti. E' stata una serata disastrosa, un episodio brutto del quale sarà difficile riprendersi. Mai avrei pensato di perdere questa sera".

Fulham-Juventus 4-1
Marcatori: 2’ Trezeguet (J), 9’ Zamora (F), 39’ Gera (F), 48’ rig. Gera (F), 82’ Dempsey (F)

FULHAM (4-4-1-1)
Schwarzer; Kelly (71' Dempsey), Hangeland, Hughes, Konchesky; Duff, Baird, Etuhu, Davies; Gera (84' Riise); Zamora.
All.: Hodgson

JUVENTUS (4-3-1-2)-Chimenti; Salihamidzic, Zebina, Cannavaro, Grosso (84' Del Piero); Camoranesi (51' De Ceglie), Felipe Melo, Sissoko; Diego; Candreva (28' Grygera); Trezeguet.
All.: Zaccheroni

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