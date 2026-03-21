21 marzo 2010, Cassano rientra dopo le incomprensioni con Delneri. E condanna la Juventus

Il 21 marzo del 2010, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Sampdoria ospita la Juventus. Da una parte c'è Luigi Delneri - che poi diventerà l'allenatore bianconero nella stagione successiva - che può contare sui gol di Giampaolo Pazzini e la genialità di Antonio Cassano (di ritorno in campo dopo un periodo decisamente particolare fra esclusioni e incomprensioni). Dall'altra Alberto Zaccheroni, con la Vecchia Signora davvero sbiadita e colpita al cuore dall'eliminazione in Europa League da parte del Fulham di qualche giorno prima. Le scorie si sentono, perché i bianconeri - pur arroccati in difesa - non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, al contrario di Cassano che sbaglia due occasioni chiare, prima di testa e poi di destro.

A poco meno di un quarto d'ora dalla fine la giocata che sbilancia definitivamente il match. Palla che rimbalza intorno ai 30 metri e dardo avvelenato proprio di Cassano che fa secco un colpevole Chimenti, capace solamente di deviare nella propria porta. Finisce così uno a zero per una Samp che, alla fine della stagione, arriverà ai preliminari di Champions League.

Sampdoria-Juventus 1-0

Marcatori: Cassano 77' (S).

SAMPDORIA

Storari; Zauri, Lucchini, Gastaldello, Ziegler; Poli (72’ Tissone), Palombo; Semioli, Cassano (82’ Testardi), Guberti (54’ Mannini); Pazzini.

All. Luigi Delneri

JUVENTUS

Chimenti; Zebina, Legrottaglie, F. Cannavaro, Grosso; Poulsen, Sissoko, Marchisio (76’ Candreva); Diego (84’ Camoranesi); Del Piero, Iaquinta (55’ Trezeguet).

All. Alberto Zaccheroni