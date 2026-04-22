22 aprile 2024, il derby della seconda stella. Inzaghi vince lo Scudetto contro il Milan

Il 22 aprile del 2024, a San Siro, va di scena il derby. Da una parte l'Inter di Simone Inzaghi che, con una vittoria, può assicurarsi il titolo con cinque giornate di anticipo. Dall'altra il Milan di Stefano Pioli, che due anni prima aveva alzato il trofeo, cerca di prolungare l'inevitabile. La corazzata nerazzurra però non lascia scampo. Al diciottesimo è Acerbi a sbloccare con un colpo di testa, poi Lautaro e Thuram avrebbero l'opportunità di raddoppiare, mentre Sommer risponde presenta su Calabria.

Nella ripresa è Thuram a far calare la mannaia, al quarantanovesimo, portando al doppio vantaggio. Tomori, a dieci minuti dalla fine, dimezza lo svantaggio ma è troppo tardi. Si tratta di un trionfo totale perché i nerazzurri staccano il Milan nel conto degli Scudetti, cucendosi sul petto la seconda stella in una serata dalla pioggia. Nel finale vengono espulsi Theo Hernandez, Dumfries e Calabria.

MILAN-INTER 1-2

Marcatori: 18' Acerbi, 49' Thuram, 80' Tomori

MILAN (4-2-3-1)

Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli (68' Chukwueze), Reijnders (52' Giroud); Musah (78' Okafor), Loftus-Cheek (68' Bennacer), Pulisic; Leao.

Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2)

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88' de Vrij); Darmian (84' Dumfries), Barella (78' Carlos Augusto), Çalhanoğlu (84' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (78' Frattesi); Thuram, Martinez.

Allenatore: S. Inzaghi