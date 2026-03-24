24 marzo 2007, si inaugura il nuovo Wembley. Con una tripletta di Giampaolo Pazzini

Il 24 marzo 2007, a Londra, si inaugura il nuovo Wembley. La partita scelta per l'inaugurazione non fu uno scontro tra nazionali maggiori né un classico della Premier League, ma una sfida tra gli Under 21 di Inghilterra e Italia. A scrivere il capitolo più bello della notte fu Giampaolo Pazzini, che non si fece attendere: trenta secondi appena, il tempo di sistemarsi le scarpe, e il centravanti azzurro aveva già bucato la rete con un destro da fuori area deviato da Rio Ferdinand. Gol numero uno della storia del nuovo Wembley.

Gli inglesi pareggiano al 30' con Bentley, che trova impreparato il portiere Curci su una punizione da lontano, insidiosa quanto basta. Nella ripresa la partita si trasforma in un capolavoro di rimonte incrociate. Routledge firma il 2-1 sfruttando una disattenzione di Chiellini, ma dura il tempo di un respiro: calcio d'angolo di Rosina, spizzata, tiro di Nocerino e stoccata di Pazzini. Ancora lui. Doppietta. Al 52' Derbyshire rimette avanti i Tre Leoni, che sembra l'ultima parola della serata. Ma Pazzini ha un altro appuntamento con la storia: al 68' riceve ancora da Rosina, sposta sul destro e incrocia forte. 3-3. Tripletta.

INGHILTERRA

Camp; Rosenior (57' Hoyte), Ferdinand, Cahill, Baines; Routledge (57' Milner), Bentley (88' Young), Reo-Cocker; Agbonlahor (46' Derbyshire), Lita, Richardson.

In panchina: Alnwick, Hart, Cattermole, Huddlestone.

Ct: Pearson.

ITALIA

Curci; Potenza (46' Raggi), Andreolli, Mantovani (63' Coda), Chiellini (63' Criscito); Montolivo, Nocerino (63' Lazzari), Padoin (46' De Martino); Rosina, Pazzini (35’st Pellè), Rossi (18’st Lupoli).

In panchina: Viviano, Paonessa, Dessena.

Ct: Casiraghi.