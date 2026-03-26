26 marzo 1972, il Torino con Agroppi fa suo il derby. Ma perderà il campionato
Il 26 marzo 1972, a Torino, va di scena il derby. Ed è una partita, a differenza delle stracittadine degli ultimi anni, che vale moltissimo. Milan, Juventus e Torino sono in vetta alla classifica. Il ritmo è alto, la Juventus passa praticamente subito: Capello lancia verso Anastasi che insacca l'uno a zero. Il Toro risponde dieci minuti dopo: Pulici viene atterrato da Spinosi e Claudio Sala, dal dischetto, fa uno a uno.
Lo stesso Pulici viene sostituito per un altro scontro con Spinosi, ma i granata reagiscono. A metà del primo tempo Fossati prova a battere Carmignani, la respinta è corta e Agroppi insacca il due a uno finale. Il Toro sognerà ancora per qualche settimana, fino alla ventisettesima quando, contro il Milan, prenderà tre gol, permettendo di fatto alla Juve stessa (tre a zero all'Inter) di risorpassare e poi andare a vincere il campionato per un solo punto in più rispetto allo stesso Milan e al Torino.
Torino-Juventus 2-1
Marcatori: Anastasi 20’ (J), C. Sala 30’ (T), Agroppi 65' (T).
TORINO
Castellini, Lombardo, Fossati, Zecchini, Cereser, Agroppi, Rampanti, Crivelli, Pulici (3’ st Toschi), C. Sala, Bui.
All.: Giagnoni.
JUVENTUS
Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadore, Causio, Savoldi, Anastasi, Capello, Novellini (15’st Viola).
All.: Vycpalek.
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