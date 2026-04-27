27 aprile 2014, muore Vujadin Boskov. Dieci frasi storiche dette dall'allenatore (più una)

Il 27 aprile del 1994, a Novi Sad, saluta uno dei grandi tecnici del calcio europeo degli ultimi dieci anni. Vujadin Boskov muore a 82 anni e, otre ai numerosi successi in panchina, la sua popolarità era alimentata da una verve da istrione tutta naturale, che lo rendeva inconfondibile sia a bordocampo sia davanti ai microfoni.

"Se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale Champions forse vero amore, ma non vero uomo". Questo è uno dei più grandi falsi storici cresciuto su Twitter. Un aforisma mai detto - ma inventato da un account Twitter che è una parodia - che però va ad aggiungersi a un'enorme lista di ipse dixit.

"Rigore è quando arbitro fischia"

"Se mettessi in fila tutte le panchine che ho occupato, potrei camminare chilometri senza toccare terra"

"Gli allenatori sono come le gonne: un anno vanno di moda mini, l’anno dopo le metti nell’armadio"

"Meglio perdere una partita 6-0 che sei partite 1-0"

"Gullit è come cervo che esce di foresta"

"Non ho bisogno di fare la dieta. Ogni volta che entro a Marassi perdo tre chili"

"La zona? Un brocco resta brocco anche se gioca a zona. Dov’è lo spettacolo?"

"Se sciolgo io mio cane, lui gioca meglio di Perdomo…io non dire che Perdomo giocare come mio cane. Io dire che lui potere giocare a calcio solo in parco di mia villa, con mio cane"

"Io penso che tua testa buona solo per tenere cappello" (a un giornalista che pronosticava la retrocessione del suo Napoli)

"Nel calcio c’è una legge contro gli allenatori: giocatori vincono, allenatori perdono".