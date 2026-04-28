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28 aprile 2010, l'Inter resiste al Barcellona. Solo uno a zero, espulso Thiago Motta

28 aprile 2010, l'Inter resiste al Barcellona. Solo uno a zero, espulso Thiago MottaTUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Celeste/Image sport
Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 28 aprile del 2010, al Camp Nou, va in scena una delle notti più epiche della storia recente del calcio italiano. L'Inter di Mourinho, già avanti dall'andata, si presenta a Barcellona con un solo obiettivo: resistere. E resistere vuol dire farlo contro il Barcellona di Guardiola di Messi, campione nel 2009 e prossimamente campione nel 2011. All'andata, anche grazie al vulcano islandese, è finita tre a uno.

I blaugrana partono a ritmo forsennato. L'Inter è schiacciata nella propria metà campo fin dai primi minuti, ma di vere occasioni ne arrivano pochissime. Anzi, al quarto d'ora è Chivu a rendersi pericoloso con un sinistro dalla fascia che Valdés respinge senza patemi. Poi arriva il momento che cambia la partita. Il già ammonito Thiago Motta entra in contatto con Busquets e protegge istintivamente il corpo allargando il braccio. Rosso (diretto, forse era da giallo) e Inter in dieci uomini.

Julio Cesar è monumentale: al 33' vola sulla conclusione a girare di Messi con una parata da manuale, mentre Lucio al 37' chiude in modo prodigioso su Keita. Il Barcellona spinge ma l'Inter non cede. La ripresa non cambia. Julio Cesar replica con un altro intervento strepitoso su un cross-tiro di Xavi. La partita sembra poter finire zero a zero quando, all'84', Piqué si inserisce su un filtrante di Xavi e trafigge il portiere brasiliano. Uno a zero Barcellona. Il finale è da cardiopalma: al 92' Bojan segna, ma il gol viene annullato per un fallo di mano di Touré. Finisce così, con l'Inter verso Madrid.

Barcellona-Inter 1-0
Marcatore: 84' Pique

Barcellona
Valdes, Dani Alves, Tourè, Piqué, G. Milito (46' Maxwell), Busquets (63' Jeffren), Xavi, Keita, Messi, Ibrahimovic (63' Bojan), Pedro.
A disposizione: Pinto, Marquez, Henry, Alcantara.
Allenatore: Joseph Guardiola

Inter
Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, J. Zanetti, Chivu, Cambiasso, Thiago Motta, Sneijder (67' Muntari), Eto'o (96' Mariga), Milito (81' Cordoba).
A disposizione: Toldo, Materazzi, Balotelli, Arnautovic.
Allenatore: José Mourinho

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