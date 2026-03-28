28 marzo 1993, la Lazio ne fa quattro all'Udinese. Doppietta di Signori, poi Doll e Riedle

Il 28 marzo 1993, all'Olimpico di Roma, la Lazio ospita l'Udinese di Bigon. I biancocelesti sfoderano una coppia più che discreta davanti, con Signori e Riedle come coppia d'attacco, mentre i bianconeri sono allo sbando, con dieci sconfitte lontano dal Friuli. Al trentesimo il risultato cambia, sconvolgendo un copione che l'allenatore friulano aveva impostato con una partita difensiva. Signori fa saltare i piani con un triplo dribbling e per poi mandare in rete. Uno a zero a fine primo tempo.

La Lazio ha poi guadagnato campo. Al tredicesimo del secondo tempo è Doll - in assenza di Paul Gascoigne - a insaccare il due a zero da pochi passi dopo un errore di Pellegrini. A pochi minuti dalla fine della partita la Lazio dilaga: Doll stavolta è in versione assista per il tiro al volo, ancora di Signori, per il tre a zero. Il poker invece arriva con Riedle. Zoff, nel post partita, ha spiegato: "La zona Uefa è alla portata della nostra squadra". Ci arriverà con il quinto posto.

Lazio-Udinese 4-0

Marcatori: 30′ Signori, 58′ Doll, 86′ Signori, 88′ Riedl

LAZIO

Orsi, Bergodi, Favalli, Bacci, Luzardi, Cravero, Fuser, Doll, Riedle, Winter, Signori.

A disp.: Fiori, Corino, Marcolin, Stroppa, Neri.

All.: Zoff.

UDINESE

Di Sarno, Pellegrini, Orlando, Sensini, Calori, Desideri, Czachowski, Rossitto (68′ Mattei), Balbo, Dell’Anno, Branca (46′ Marronaro).

A disp.: Di Leo, Pierini, Mariotto.

All.: Bigon.