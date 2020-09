3 settembre 1989, muore Gaetano Scirea a seguito di un tragico incidente stradale

Il 3 settembre 1989 in un incidente stradale muore Gaetano Scirea, autentico simbolo della Juventus. All'epoca era il vice di Zoff e quella sera stava rientrando in Italia dopo aver visionato in Polonia una partita del Gornik Zabrze che sarebbe stato avversario dei bianconeri in Coppa Uefa. Stava andando verso Varsavia per rientrare verso Torino e la vettura su cui viaggiava fu tamponata da un furgone nei pressi della cittadina di Babsk e prese fuoco a seguito di quattro taniche di benzina che erano nel bagagliaio per eventuali necessità. Scirea morì a causa delle gravi ustioni. La notizia fu data in serata durante La Domenica Sportiva da Sandro Ciotti. Marco Tardelli presente in studio abbandonò la trasmissione accusando anche un malore. Scirea sarà sempre ricordato come un difensore elegante e con una carriera fulgida. Sette scudetti, due Coppe Italia, una coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa Campioni e una Intercontinentale, oltre ad aver vinto la Coppa del mondo nel 1982