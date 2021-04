4 aprile 2004, l'ultima partita di Antonio Conte: ironia del destino un Inter-Juventus

Il 4 aprile 2004 Antonio Conte gioca la sua ultima partita con la maglia della Juventus, chiudendo un ciclo durato 13 stagioni, con l'esordio datato 17 novembre 1991 in un derby. In totale 419 presenze, 44 reti e numerosi successi: 5 campionati, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa UEFA. Ironia del destino la sua ultima partita in bianconero non è altro che il Derby d'Italia contro l'Inter. È l'undicesima giornata di ritorno a San Siro e Conte entra a diciotto minuti dalla fine al posto di Camoranesi. La partita la vinceranno alla fine i nerazzurri per 3-2, per Conte si chiude non solo l'esperienza alla Juve ma anche quella di calciatore. Dopo una stagione di pausa inizierà la sua carriera da tecnico, divenendo assistente di Luigi De Canio a Siena.