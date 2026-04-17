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Gianluca Mancini, prolungamento a rischio senza il Gasp? Per ora è congelato

Gianluca Mancini, prolungamento a rischio senza il Gasp? Per ora è congelatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Sembrava fatta per il rinnovo di Gianluca Mancini con la Roma. Perché il difensore centrale aveva raggiunto un accordo con il club per la permanenza, prolungando fino al 30 giugno 2030. Poi, come tutti i giallorossi, si è ritrovato a solcare un mare di difficoltà, con i Friedkin che hanno deciso di congelare il prolungamento.

Va detto che Mancini continua a essere un punto fermo per la difesa di Gasperini. Sempre titolare, ma anche un contratto che scade fra 12 mesi e la possibilità di arrivare intorno alla scadenza. Se dovesse rimanere il tecnico, probabilmente, ci sarà un rinnovo.

Anche perché negli scorsi mesi ha raggiunto 300 presenze con la maglia della Roma. "È un motivo d'orgoglio, se ripenso a quando sono arrivato, ai primi giorni qua a Trigoria, alla conferenza di benvenuto. Riavvolgo il nastro, è sicuramente un'emozione fortissima, il cuore che va a 2.000. Sono tutti i momenti che ho dentro di me e che mi porterò per sempre dentro di me. Farlo con la maglia della Roma addosso è un privilegio. Vedendo anche chi l'ha indossata e chi fa parte di questo club, 300 presenze con questa maglia,  è un onore e spero di continuare a farlo come lo sto facendo con massimo impegno e grandissima dedizione". Oggi Gianluca Mancini compie 30 anni.

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