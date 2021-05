Adani: "Mourinho-Roma? Per vincere serve un progetto, non basta il coup de theatre"

Intervenuto nel corso della Bobo TV, Daniele Adani dice la sua sull’approdo alla Roma di José Mourinho: “Il calcio è cambiato rispetto a dieci anni fa, c’è una nuova generazione di allenatori bravissimi come Tuchel che in pochi mesi ha ribaltato il Chelsea e lo ha portato in finale di Champions. Non si vince solo con il coup de theatre, serve un progetto serio. Sono sicuro che dal punto di vista della teatralità Mourinho non tradirà, ma per vincere serve anche qualcos’altro".