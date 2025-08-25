Ufficiale
Addio Udinese, ripartenza dall'Eccellenza. Il giovane difensore Polvar firma con l'LME
Addio al settore giovanile dell'Udinese per Francesco Polvar, difensore classe 2007, lascia il club bianconero per trasferirsi al LME, formazione neo promossa in Eccellenza. Nella scorsa stagione, Polvar ha raccolto 8 presenze in campionato con la Primavera dell'Udinese, segnando due reti. Ora per lui questa prima avventura tra i grandi in Eccellenza con la maglia della squadra di Mortegliano.
