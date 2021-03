Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

12:00 Cacereno (Esp)-Don Benito (Esp)

13:00 Denizlispor (Tur)-Altay (Tur)

13:00 Östersunds (Swe)-Sundsvall (Swe)

14:00 Åsane (Nor)-Brann (Nor)

14:00 Bodo/Glimt (Nor)-Tromsø (Nor)

15:00 Beroe (Bul)-Hebar (Bul)

15:00 Shkupi (Mkd)-FK Skopje (Mkd)

18:00 Bryne (Nor)-Jerv (Nor)

18:00 Viking (Nor)-Haugesund (Nor)

19:00 Houston Dynamo (Usa)-Louisville City (Usa)

21:00 Birmingham (Usa)-Atlanta Utd (Usa)