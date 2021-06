Andrea Scanzi "Vialli in campo straordinario ma fuori dal campo ancora di più"

vedi letture

“Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me.

Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare”.

Se Gianluca Vialli in campo era stupendo, fuori dal campo si sta rivelando un campione ancora più straordinario.