Ufficiale Roma, colpo tedesco in mezzo al campo: dall'Essen arriva Rieke. Ha firmato per 4 anni

Dopo la nigeriana Rinsola Babajide, la Roma ha annunciato un altro innesto questa volta per il centrocampo. Si tratta della classe ‘99 Annalena Rieke reduce dall’esperienza all’Essen dove ha militato nelle ultime due stagioni. Nella passata stagione di Bundesliga la calciatrice ha disputato 19 gare mettendo a segno quattro gol e un assist. Questa la nota del club giallorosso:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Annalena Rieke. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2029. Centrocampista centrale, Annalena proviene dall’Essen dove ha giocato per tre stagioni dopo una carriera passata nel suo paese d'origine, la Germania, dove ha indossato anche la maglia dello Jena.

Rieke ha scelto la maglia numero 29".

"La Roma è un club molto grande e con tradizione, con grandi ambizioni. Sono molto felice di essere qui. Mi aspetto un campionato molto tecnico e non vedo l'ora che inizi la stagione", queste le prime parole della tedesca ai canali ufficiali del club giallorosso: "Penso di essere forte nei duelli e fredda in campo, recuperare palloni in mezzo al campo e mettere le mie compagne in condizione di segnare è quello che posso dare alla squadra. - prosegue Rieke - Voglio essere in forma, inserirmi bene nel gruppo e dare il meglio per avere una stagione di successo".