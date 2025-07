Ufficiale Ecco l'annuncio: Modric è un nuovo giocatore del Milan. Firma un annuale con opzione

Dopo la prima giornata milanese, sponda rossonera, arriva l'annuncio ufficiale: Luka Modric è un nuovo calciatore del Milan. In giornata il centrocampista croato ha sostenuto le visite mediche, poco fa ha apposto la sua firma sul contratto e adesso ecco il comunicato con cui il club rossonero annuncia l'acquisto dell'ex Real Madrid: "AC Milan è lieto di comunicare che Luka Modrić ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un anno fino al 30 giugno 2027.

Nato a Zara il 9 settembre 1985, Luka Modrić muove i primi passi da professionista a soli 16 anni, quando approda nelle giovanili della Dinamo Zagabria. I periodi in prestito alla squadra bosniaca dello Zrinjski Mostar e poi il ritorno in Croazia all'NK Inter Zaprešić lo hanno aiutato a completare la sua crescita. Nel 2004, Modrić è tornato alla Dinamo, dove ha collezionato 128 presenze e segnato 32 gol, aiutando il Plavi a vincere tre scudetti, due Coppe croate e una Supercoppa croata in quattro stagioni.

L'estate del 2008 segnò il suo passaggio al Tottenham Hotspur, dove avrebbe segnato 17 gol in 159 partite. Il grande passaggio di Modrić al Real Madrid è arrivato nel 2012. In 13 stagioni con i Blancos, la stella croata ha segnato 43 gol in 597 partite ed è diventato il giocatore più titolato della storia del club spagnolo: sei Champions League, cinque Coppe del Mondo per club, una Coppa Intercontinentale, cinque Supercoppe Europee, quattro titoli LaLiga, due Copa del Rey e cinque Supercoppe spagnole.

Nel 2018 ha vinto il Pallone d'Oro, coronamento di una carriera che lo ha visto diventare uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. È il capitano della Croazia e vanta il maggior numero di presenze nella storia con la sua nazione: 188 (28 gol). Luka Modrić indosserà la maglia numero 14 dei rossoneri".