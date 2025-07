Live TMW Bologna, Immobile: "Sogno di vincere la classifica cannonieri. Mondiale? È un obiettivo"

Il Bologna targato Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla stagione 2025-26, iniziata ieri con il raduno a Casteldebole e che da martedì pomeriggio proseguirà in quel di Valles, dove i rossoblù andranno in ritiro fino al 26 luglio. Intanto, presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli, il neo acquisto Ciro Immobile ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti nella sua conferenza stampa di presentazione. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.40 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 15.45

15.47 - Inizia la conferenza stampa di Ciro Immobile

Qual è la molla che le è scattata dentro per lasciare il Besiktas?

"Avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano. Volevo risentire la pressione di quando prepari una partita e giri per la città: lì stavo perdendo questi stimoli e volevo finire bene il percorso fatto nella mia carriera. Quando si è aperta la possibilità di venire qui ero già sicuro della scelta e non c'è stato bisogno di convincermi. Ho visto l'entusiasmo che c'è in città ed è quello che stavo cercando. Arrivo con grande entusiasmo e porto la mia esperienza a disposizione della squadra. Sono certo faremo un bel percorso"

Dunque è venuto qui per avere più pressione?

"Sono uno di quei calciatori che hanno bisogno dell'occhio addosso e di sentire la pressione per fare sempre meglio. So che a Bologna non c'è molta pressione ma ho visto l'entusiasmo in città e avevo bisogno di questo, mi è sufficiente.

Bologna, come lo è stata per altri calciatori del passato, può essere per lei una tappa per rilanciarsi in vista del Mondiale?

"Lo storico è importante, lo guardo sempre. L'ho fatto anche in passato per scalare le classifiche e mettermi al pari di campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Giocare il Mondiale per me significherebbe aver fatto una stagione positiva con il Bologna. La Nazionale è un obiettivo"

Come vive la competizione con Castro e Dallinga?

"Castro e Dallinga sono due giocatori forti, non devono sentire la pressione dettata dal mio arrivo a Bologna perché tutti hanno la possibilità di giocare e il mister lo scorso anno lo ha dimostrato. Il mio arrivo deve essere uno stimolo per loro a fare bene. Se saremo tutti e tre allineati ne gioverà solo la squadra".

Ha sentito mister Gattuso?

"No, non mi ha chiamato".

Ha parlato con Bernardeschi in questi giorni?

"L'ho sentito per l'anniversario della vittoria dell'Europeo qualche settimana fa, ma non abbiamo parlato di altro".

Ha parlato con Vincenzo Italiano prima del suo arrivo?

"Il mister mi ha messo nelle condizioni di decidere in totale serenità. Io gli ho detto che da fuori il Bologna mi sembrava una squadra che si vuole bene, con una società seria alle spalle e lui mi ha confermato tutto questo. Era la rassicurazione di cui avevo bisogno".

Come si sente fisicamente?

"Benissimo, alla grande"

Vuole riprendersi qualche rivincita tornando in Serie A?

"Ho sempre dimostrato tutto sul campo, non sono uno che ha fa uscite in tv o sui social. Quindi spero di far ricredere gli scettici solo attraverso le prestazioni"

Come mai in Turchia ha sentito quella mancanza di stimoli?

"L'anno scorso ho fatto 20 gol, non è stata una stagione deludente. Forse in carriera ho abituato con altre statistiche. Tuttavia avevo bisogno di stimoli differenti e dopo l'infortunio avevo già maturato l'idea di andarmene".

Come sarà riaffrontare la Lazio?

"Ho vissuto 8 anni stupendi, abbiamo fatto insieme cose straordinarie. Sarà speciale per me"

Quali obiettivi di squadra vi siete posti?

"Io cercherò di mettere a disposizione tutto me stesso per riportare il Bologna in quel mood di partite ricche di entusiasmo dello scorso anno. Dovremo arrivare in primavera con la possibilità di giocarci tutto (tranne la Supercoppa ovviamente)"

Si sente pronto per fare da chioccia a giocatori più giovani?

"Assolutamente sì. Il primo giorno mi ha accolto De Silvestri e io voglio essere una figura di riferimento nello spogliatoio come lo è lui. Avevo bisogno, in questa fase della carriera, di portare un qualcosa in più a giocatori più giovani per far sì di far crescere la squadra. La mia preoccupazione reale era che non si potesse fare una deviazione sulla strada percorsa fino a questo momento dai ragazzi. Se fuori dal campo si fa un bel lavoro si va lontano anche in campo"

Come trova il campionato italiano al suo ritorno?

"Il campionato italiano negli ultimi anni ha raggiunto un maggiore equilibrio, basti pensare che il Bologna lo scorso anno era a due punti dalla Champions e poi è arrivato nono. Quest'anno le squadre si stanno rinforzando e molte hanno cambiato allenatori ritrovando stimoli nuovi. Sarà un bel campionato"

Si sente di poter ancora migliorare a 35 anni?

"Assolutamente sì, sono molto severo con me stesso. Ne ho parlato anche con Italiano: io sarò a sua completa disposizione con la voglia di imparare da un allenatore nuovo che ha sempre fatto bene con gli attaccanti"

Pensa alla possibilità di vincere la classifica cannonieri?

"Nessuno l'ha mai vinta per 5 volte, non nascondo che sia un obiettivo. È un sogno che va coltivato con il lavoro di squadra".

16.15 - Termina la conferenza stampa di Ciro Immobile.