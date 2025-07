Ufficiale Genoa, riscattata Giacobbo dalla Fiorentina: ha firmato un triennale

Protagonista della promozione in Serie A con tre reti in 28 presenze per Giulia Giacobbo, centrocampista classe 2003, arriva la conferma in rossoblù. Il club ligure ha infatti acquistato il cartellino della calciatrice dalla Fiorentina, dove aveva collazionato appena due presenze dal 2022 con in mezzo i prestiti al Napoli Femminile - 38 gare e quattro gol in un anno e mezzo - , e appunto Genoa.

Questa la nota del club apparsa sui canali social della squadra femminile:

"Il Genoa comunica l’acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina delle prestazioni sportive di Giulia Giacobbo con contratto fino al 2028".