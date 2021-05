Antonini: "Ibra fondamentale per il Milan anche da infortunato. Punto su Kessie"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Luca Antonini ha spiegato che Zlatan Ibrahimovic sarà fondamentale anche da infortunato in vista del match di domenica del Milan contro l'Atalanta: "Ibra non ci sarà, ma sa quali corde toccare, anche senza andare in campo. È uno che spinge sull’acceleratore, ricordo le urla a me e Abate per spronarci a fare meglio, ma sa anche quando cambiare registro. Ti carica anche facendoti sorridere con una battuta. Per domenica confido in Kessie, non teme i palloni che pesano".