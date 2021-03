Atalanta, buone notizie dalla Germania: Gosens è recuperato

Robin Gosens è stato pienamente recuperato dalla Germania in vista della sfida di stasera contro la Macedonia del Nord. Buone notizie dunque anche per Gasperini, che lo ha visto rispondere alla chiamata della Nazionale con una contrattura e se lo ritroverà in gruppo nelle prossime ore con l'Atalanta in vista della ripresa del campionato. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.