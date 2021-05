Barcellona, accordo col Flamengo per la vecchia conoscenza del calcio italiano Gerson

Secondo quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito, il Barcellona sarebbe pronto a rinforzare il centrocampo con una vecchia conoscenza del centrocampo italiano: accordo col Flamengo per il trasferimento in Catalogna di Gerson, affare da 25 milioni di euro. 23 anni, il giocatore è tornato in patria dopo aver speso tre anni in Italia, vestendo le maglie di Roma e Fiorentina con alterne fortune. Col Mengao Gerson ha vinto la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, due campionati brasiliani e la supercoppa del Brasile.