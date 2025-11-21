Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Da Bruxelles alla Puglia: Mokulu a 36 anni colleziona la 13ª squadra italiana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 22:19Serie D
Luca Bargellini

Trentasei anni, oltre cento presenze in Serie B, 58 in Serie C ed esperienze dal Belgio (suo paese natale) alla Romania, passando per Francia e Lussemburgo, Benjamin Mokulu non accenna a voler smettere con il calcio giocato.

Dopo una prima parte di stagione in Serie D con l'UniPomezia (Serie D, Girone F) il classe 1989 di Bruxelles è da oggi un nuovo calciatore dell'Heraclea, compagine pugliese iscritta nel Girone H del medesimo campionato.

Mokulu, cresciuto nelle giovanili del Brussel e transitato in Patria da Union Saint-Gilloise, Lokeren e Mechelen, nel calcio italiano ha indossato le maglie di Avellino, Frosinone, Cremonese, Carpi, Juventus Next Gen, Padova, Ravenna, Trapani, United Riccione, Matera, Brindisi e Acireale

