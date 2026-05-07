TMW Radio Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Silvano Benedetti.

Torino, come giudica il lavoro di D'Aversa?

"Ha dato un po' di ordine a una squadra che aveva alti e bassi, ha dato continuità. Speriamo che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché ha fatto un ottimo lavoro".

Torino, si parla di Juric o Gattuso?

"Incarna il carattere da Toro. Potrebbe essere l'uomo giusto. Se arrivasse saremmo felici, anche se rimanesse D'Aversa. Gattuso non è facile da gestire, ma credo sia un allenatore ideale".

Contano più i giocatori dell'allenatore?

"Oggi l'allenatore deve essere bravo nella comunicazione con i giocatori. Oggi ci sono tanti che lavorano sulel strategie, su varie fasi. L'allenatore deve far capire cosa vuole da un giocatore e spronarlo a dare il 100%".

La Roma ci va in Champions?

"Stanno prendendo il volo, hanno tutte le possibilità per andarci. Viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, anche se è dura".