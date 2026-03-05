Il talent scout che scovò Buongiorno: "Ha avuto problemi, ora sta tornando il solito"

Silvano Bendetti, ex dirigente del Torino, tra i talent scout che per primo si accorse delle qualità di Alessandro Buongiorno in granata, ha rilasciato un'intervista a Radio Tutto Napoli, toccando tanti temi e partendo proprio dal difensore centrale del Napoli: "Buongiorno mi sembra che piano piano stia ritrovando la fiducia che aveva ai tempi del Torino. Ha attraversato un momento difficile, anche per via di alcuni infortuni che non lo hanno reso tranquillo. Quando rientri dopo problemi fisici non è mai semplice ritrovare subito serenità, ma mi pare che stia tornando sui suoi livelli”.

Marianucci al Torino sta trovando meno spazio: come giudichi il suo percorso?

“È un buon giocatore. In Italia però succede spesso che dopo una buona prestazione, se commetti un errore che porta a un gol o a una sconfitta, vieni un po’ etichettato e accantonato. Ma dalle prime partite ha mostrato qualità importanti e sono convinto che si prenderà le sue soddisfazioni”.

Il Torino arriva alla sfida con il Napoli dopo il cambio di allenatore e la vittoria sulla Lazio: cosa succede in questi casi nello spogliatoio?

“A volte basta un ‘clic’. L’entusiasmo di voler dimostrare al nuovo allenatore di meritare il posto porta la squadra a cambiare ritmo. Contro la Lazio il Torino è stato superiore e questo dimostra quanto possa incidere una nuova guida tecnica. Non sarà una partita facile per il Napoli, che deve vincere, ma il Torino non vorrà regalare punti”.

Infine Milinkovic-Savic, che si sta giocando il posto con Meret: ti ha sorpreso il suo rendimento?

“Ha grandi qualità. Anche a Torino ha vissuto momenti difficili, ma ne è uscito con carattere. Nell’ultimo campionato è stato spesso decisivo con tante parate importanti. Ha meritato il salto in una squadra come il Napoli e non mi sorprende che si stia ritagliando spazio anche lì”.