Boniek e il 'Bello di Notte': "Frase che mi piace, ma anche di giorno non ero male"

vedi letture

Zibi Boniek, ospite di Sky, è tornato a parlare del soprannome che gli diede l'Avvocato Agnelli ai tempi della Juventus: “Bello di notte? È una frase che è rimasta e che mi fa piacere. In italia si giocava alle 3 di pomeriggio e c’era il famoso premio ‘Top 11’. Io ho giocato sei anni in Italia e ne ho quattro a casa, quindi non ero male nemmeno di giorno (ride, ndr). In Europa ero uno dei più importante alla Juve, nelle finali ho fatto tre reti su cinque e questi numeri restano, per questo vengo visto come uno che faceva la differenza di notte”.