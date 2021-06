Brescia, Hubner promuove Inzaghi: "Scelta da Serie A. Ma la rosa va rinforzata"

L'ex centravanti del Brescia Dario Hubner ha promosso la scelta delle Rondinelle di affidarsi a Filippo Inzaghi come allenatore: “In Serie C ha vinto con il Venezia e in Serie B lo ha fatto con il Brescia. In Serie A era salvo fino alle ultime giornate e io, da tifoso, spero che nel prossimo campionato vada tutto liscio anche nelle ultime giornate. A Brescia ci sono le condizioni per fare bene. È un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre, che prova a imporsi e vincere. Per me è una scelta da Serie A. - continua Hubner a Bresciaoggi.it - La rosa è competitiva, ma va rinforzata e lo sa anche il presidente Cellino. Credo che il mister abbia anche già fatto delle richieste. Ayè-Donnarumma? Il primo è migliorato tanto, mentre il secondo se sta bene fa la differenza. Ma le punte vanno supportate. Basti pensare a Balotelli che è stato molto criticato, ma non è che si sia mangiato mille occasioni con la maglia del Brescia. Se arrivano i palloni giusti, gli attaccanti di valore non li sprecano di sicuro“.