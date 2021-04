Bruscolotti: "Della difesa del Napoli mi piace solo Koulibaly. Con l'Inter gara tosta"

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Bruscolotti presenta così il match di domani tra Napoli e Inter: "Napoli-Inter è una gara tosta perché entrambe le squadra giocano per un obiettivo, soprattutto il Napoli perché i nerazzurri hanno un bel vantaggio per lo scudetto. Per loro è un momento particolare e ci tengono ad arrivare fino in fondo, ma prima o poi possono cadere, lo dice la cabala. Chi è il compagno ideale per Koulibaly in difesa? A me nessuno degli altri difensori piace. Hanno fatto svarioni incredibili per dei nazionali, per me non è questo il calcio. Le difese hanno sempre dato il massimo per raggiungere risultati e determinati traguardi, io mi organizzerei per un bel blocco difensivo, perché il Napoli davanti ha giocatori di qualità. La cosa importante è che funzionano i sincronismi per dare una mano alla difesa, i numeri dei moduli poi non contano.