Bucchioni: "Impressionante come si è sgretolata la Juve. Agnelli dovrebbe dimettersi"

“Le colpe di Agnelli e i segnali ignorati”. Sulle pagine de Il Tirreno, il nostro editorialista Enzo Bucchioni analizza le vicende di casa Juventus: “Fa quasi impressione vedere come si è sgretolata nei muscoli e annebbiata nella mente la squadra collezionista di scudetti. […] Se c’è uno che dovrebbe dimettersi sapete invece chi è? Ve lo sussurro provocatoriamente in un orecchio: Andrea Agnelli. Noi lo possiamo dire, non abbiamo paura di perdere i di- ritti televisivi e di non avere più interviste, non siamo schiavi dei potenti di turno. E allora lo ripeto: è Andrea Agnelli che dovrebbe dimettersi”.