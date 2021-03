Bulgaria, l’ex stella Berbatov sulla sfida con l’Italia: “Speriamo che ci sottovalutino un po'”

L’ex centravanti di Manchester United e Tottenham Dimitar Berbatov ha parlato del pessimo inizio – sconfitta per 3-1 contro la Svizzera – della Bulgaria nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022 soffermandosi anche sulla sfida di domenica contro l’Italia: “È stato un inizio molto brutto per la nostra nazionale, una brutta partenza non solo per la sconfitta, ma anche per come ha giocato nella prima metà di gara. I giocatori sono scesi in campo con troppo rispetto per gli avversari e poca aggressività e hanno permesso agli svizzeri di giocare con grande fiducia. Se fossimo stati un po' più spavaldi forse avremmo ottenuto un risultato migliore. - continua Berbatov come riporta Sportal.bg - Nella prossima partita affronteremo l’Italia e speriamo che ci sia una leggera sottovalutazione da parte loro, ma la Bulgaria non dovrà ripetere assolutamente la prestazione mostrata nei primi 45 minuti contro la Svizzera”.