Cagliari al lavoro in vista del Torino: Ceppitelli e Sottil hanno continuato nel personalizzato

Inizia la marcia di avvicinamento che porterà il Cagliari al match di venerdì 19 contro il Torino, anticipo della 23ª giornata di campionato in programma alla Sardegna Arena alle ore 20.45. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro sportivo di Assemini. Due i gruppi di lavoro che hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori maggiormente impegnati nella gara di ieri hanno svolto un defaticante tra palestra e campo. Per gli altri, dopo l’attivazione, l’allenamento è proseguito con una serie di partitelle giocate su un campo ridotto. In chiusura lavoro metabolico. Luca Ceppitelli e Riccardo Sottil hanno continuato nel personalizzato. Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in agenda una nuova seduta fissata al pomeriggio.