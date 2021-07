Cagliari, ecco lo staff del Settore giovanile: la Primavera riparte dagli ex Conti e Agostini

Il Cagliari Calcio comunica lo staff tecnico del Settore giovanile per la stagione 2021-22. Tante le conferme, con alcune novità che vanno a inserirsi nella composizione degli organici. La prima è rappresentata dal ruolo di Responsabile affidato a Bernardo Mereu – che mantiene anche quello di riferimento per la Cagliari Football Academy e per l’Attività di Base, dove i Coordinatori tecnici generali saranno rispettivamente Fabrizio Ruzzu e Mattia Belfiori; Tomaso Banfi sarà coordinatore organizzativo dell’Academy e dell'Attività di Base, la Segreteria sportiva del Settore giovanile è affidata a Stefano Sedda con Tommaso Lai. Pierluigi Carta ricoprirà il ruolo di Direttore sportivo di tutto il vivaio.

La Primavera riparte da due simboli della storia rossoblù: Daniele Conti, Coordinatore tecnico anche dell’Under 17, e mister Alessandro Agostini, alla sua seconda stagione da capo allenatore. Il tecnico toscano avrà al suo fianco Roberto Concas come secondo e il resto dello staff tecnico: il collaboratore Alberto Piras e il preparatore dei portieri Simone Di Franco, il preparatore atletico Jacopo Secci, i fisioterapisti Stefano Bertesaghi e Cristian Calianu. Dirigenti accompagnatori: Roberto Aracu e Sergio Fanti.

L’Under 17 viene affidata a Daniele Zini, che prosegue il suo percorso dopo le stagioni con l’Under 15 e ricoprirà anche il ruolo di Responsabile della Formazione all’interno del Club. Al suo fianco Davide Carrus. Il preparatore atletico è Giuseppe Allegra, quello dei portieri Roberto Cianfarani, con quest’ultimo che seguirà anche gli estremi difensori dell’Under 16.

Ad allenare l’Under 16 arriva Riccardo Testoni, con Sebastiano Porcu come vice. Il preparatore atletico è Fabio Figus.

Under 15 nelle mani di Gian Marco Giandon e del vice Mirco Tocchi, con Tullio Corda e Manuel Caria nei ruoli rispettivamente di preparatore atletico e dei portieri.

Oscar Erriu è il Coordinatore tecnico per Under 16 e Under 15, oltre che per le squadre della pre-agonistica, dove Giuseppe Nioi e Fabio Prinzis cureranno il settore portieri. Gli allenatori dell'Under 14 e dell’Under 13 saranno rispettivamente Francesco Atzeni e Davide Meloni.

Il responsabile dell'area di match analysis del Settore giovanile sarà ancora Davide Marfella, coadiuvato dai match analyst Manuel Gallozzi e Alessandro Davoli, con quest'ultimo che prende il posto di Ferdinando Bennardo passato nell'area match analyst della prima squadra.

L'area sanitaria: i medici Paolo Cugia, Carlo Piredda, Paolo Serra, Matteo Manunza, Azzurra Doneddu, Sara Magnani, Claudio Secci, Lorenzo Cozzolino; i fisioterapisti Stefano Bertesaghi, Cristian Calianu, Luca Floris, Francesco Petruccioli, Davide Melis e Carolina Maurandi; il preparatore atletico per il recupero infortunati, Paolo Chiappori.

I magazzinieri sono Antonio Deidda e Raffaele Spiga.

A tutto lo staff tecnico del Settore giovanile un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.