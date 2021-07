Cagliari, il curioso post social per l'arrivo di Strootman: "Mamma ho preso l'aereo"

"Mamma ho preso l'aereo" anziché "Mamma ha perso l'aereo". Il Cagliari ha voluto annunciare Kevin Strootman parafrasando l'incredibile commedia in cui il protagonista si chiamava proprio Kevin e in cui la famiglia partiva in vacanza lasciando il figlioletto solo in casa. Ecco il video: