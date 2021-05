Cagliari, squadra matematicamente salva e città in festa: i clacson dei tifosi risuonano in centro

vedi letture

Urlo di gioia tra giocatori a Milano, pesa meno gara al Meazza

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Un gol rossoblù regala la matematica salvezza al Cagliari. È quello dell'attaccante del Crotone Simy al penultimo minuto di recupero della sfida al Vigorito tra il Benevento e la squadra di Cosmi, finita sull'1-1. Primi festeggiamenti della squadra all'hotel Sheraton di Milano: i giocatori, che stavano guardando la gara, hanno accolto con un urlo di gioia il triplice fischio. A Cagliari primi clacson che suonano in centro e intorno alla statua di Carlo Felice in piazza Yenne. Anche se il Comune, già dalla gara con la Fiorentina, ha pregato i supporter di evitare assembramenti. Un gol che ha sorpreso la città con tanti cagliaritani al mare per i primi tuffi. Per come si erano messe le cose in Benevento-Crotone nessuno osava sperare di non dovere più soffrire: il gol di Lapadula e il rosso a Golemic avevano ridotto le speranze quasi a zero. Poi, nel recupero, il gol dei calabresi che ha fatto esplodere di gioia anche la Sardegna. (ANSA).