Calciomercato Inter, Bastoni al Barcellona. Una storia ancora tutta da scrivere

Sul presunto asse caldo tra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni, nelle ultime ore si è detto di tutto. Ma la realtà, ad oggi, è molto diversa rispetto a quanto filtrato secondo Fabrizio Romano che sul proprio canale Youtube ne ha parlato così.

“Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla situazione Bastoni-Barcellona: ho letto di presunte ‘minacce’ del Barcellona all’Inter sui costi dell’operazione, come se fosse stato imposto un ultimatum o accettate queste cifre oppure cambiamo obiettivo. Non è andata così: il Barcellona non ha minacciato nessuno”.

Una ricostruzione che smentisce anche altre voci circolate: “Non siamo nemmeno nella fase in cui si parla di offerte concrete del tipo ‘proponiamo questa cifra, cedetecelo’. E non è vero che l’Inter abbia riso in faccia al Barcellona davanti a proposte da 45-50 milioni. Per quello che mi risulta, non è partita alcuna trattativa vera e propria e non è nemmeno destinata a partire nei prossimi giorni. È una situazione che verrà affrontata più avanti: difficilmente si trascinerà fino ad agosto, ma allo stesso tempo non si chiuderà certo a metà aprile”.

Serve tempo, perché la distanza tra interesse e operazione concreta è ancora ampia: “Ci vuole pazienza. Che il Barcellona voglia Bastoni è fuori discussione, così come è certo che ci siano stati contatti con gli agenti lo raccontiamo da mesi. Ma da qui ad arrivare alla chiusura ce n’è: bisognerà poi sedersi con l’Inter e affrontare un discorso legato ai costi dell’operazione, alle possibilità economiche del Barcellona e agli accordi complessivi”.

Una trattativa complessa, tutta da costruire: “C’è una vera e propria montagna da scalare prima di poter pensare di chiudere. Non immaginatevi un’operazione imminente. Il Barcellona è impegnato tra Champions e Liga, l’Inter è in piena corsa scudetto e Bastoni è totalmente concentrato su questi obiettivi. Gli agenti fanno il loro lavoro e mantengono i contatti, ma ad oggi non esistono offerte ufficiali né una trattativa concreta”.

In sintesi: interesse sì, dialoghi lato giocatore anche, ma tutto il resto è ancora da scrivere.