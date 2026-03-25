Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli esclusi

Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli esclusiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:29Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Quintiliano Giampietro per Bianconeranews.com
La Juve è in corsa per la qualificazione in Champions League, nel frattempo lavora sul mercato: Spalletti ha pochi dubbi su chi dovrà essere ceduto
TuttoJuve in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoJuve in Podcast
00:00
/
00:00

La potremmo chiamare “diversamente Juve”, molto probabilmente con un futuro lontano dalla Continassa, per scelta di Spalletti. L'ingresso di Milik e Vlahovic contro il Sassuolo ha certificato definitivamente la bocciatura di David e Openda.
Pronti ad essere messi sul mercato. Ci sono però altri giocatori fuori dal progetto. Facilmente individuabili, visto lo scarso impiego da parte dell'allenatore toscano. Sul fronte portieri ormai certa la promozione di Perin, Di Gregorio sarà ceduto, Mattia forse potrebbe restare. Kostic era partito in quarta con Spalletti, salvo poi, da novembre, essere accantonato. Idem Miretti. “Il nuovo che avanza” si diceva. Invece non è titolare dalla gara della Juve contro il Como, solo mezz'ora in campo nell'ultimo mese. Oggettivamente poco per chi spera possa essere importante per la squadra del futuro.

Nella Juve di Spalletti pare non ci sia più spazio nemmeno per Cabal.
La folle espulsione contro il Galatasaray (espulsione) è stata fatale, in realtà il colombiano non ha mia dato segnali di affidabilità. Adzic altro giovane sul punto di decollare, invece resta a piedi. Nelle 30 partite in cui Lucio è stato sulla panchina bianconera, una misera presenza da titolare per il diciannovenne centrocampista montenegrino.
Farsi le ossa altrove sarebbe la cosa giusta, per tornare con un po' di esperienza. Koopmeiners da capire. Capitolo Zhegrova. Il kosovaro dal primo minuto ha firmato solo la gara di ritorno contro il Galatasaray. In campionato 13 volte, sempre da subentrato. Tecnicamente non si discute.
Due però le domande. E' funzionale al gioco di Spalletti? Ha superato del tutto il problema legato alla pubalgia? Lecito dubitare.

Articoli correlati
Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out" Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"
David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
L'apertura de La Gazzetta dello Sport è sul playoff Mondiale: "Lippi lancia l'Italia"... L'apertura de La Gazzetta dello Sport è sul playoff Mondiale: "Lippi lancia l'Italia"
Altre notizie Altre Notizie
Oggi il Franchi non è più un fattore per la Fiorentina, parola di Dario Marcolin Oggi il Franchi non è più un fattore per la Fiorentina, parola di Dario Marcolin
Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli... Calciomercato Juventus, segnale chiaro di Spalletti in chiave mercato, chi sono gli esclusi
Calciomercato Tottenham, corsa a tre per la panchina. Anche De Zerbi tra i papabili... Calciomercato Tottenham, corsa a tre per la panchina. Anche De Zerbi tra i papabili
Buscetta, calciatore e attore: "Difficile conciliare tutto. Palermo? Speriamo..."... TMWBuscetta, calciatore e attore: "Difficile conciliare tutto. Palermo? Speriamo..."
Bentancur: "Abel Hernandez è esploso tardi. Ho due talenti, proverò a portarli in... TMWBentancur: "Abel Hernandez è esploso tardi. Ho due talenti, proverò a portarli in Italia"
Mondiali 2026: tifosi azzurri in Brasile, evento a Rio per Italia-Irlanda del Nord... Mondiali 2026: tifosi azzurri in Brasile, evento a Rio per Italia-Irlanda del Nord
Romario attacca Ancelotti: "Neymar deve tornare in nazionale". È polemica in Brasile... Romario attacca Ancelotti: "Neymar deve tornare in nazionale". È polemica in Brasile
De Canio: "Lazio, Sarri ha meriti importanti. Milan, ottimo lavoro di Allegri" TMW RadioDe Canio: "Lazio, Sarri ha meriti importanti. Milan, ottimo lavoro di Allegri"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine top news n.1 Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
Immagine top news n.2 Il verdetto di Open Var: il mani di Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore
Immagine top news n.3 Salah via dal Liverpool a fine stagione: il rinnovo aveva solo rimandato l'inevitabile
Immagine top news n.4 Bartesaghi sincero: "Sogno di rimanere il più possibile al Milan. Allegri? Sempre positivo"
Immagine top news n.5 Noa Lang e l'infortunio ad Anfield: "Il pollice è salvo, ma non posso giocare alla play"
Immagine top news n.6 Fine di un'era: Momo Salah annuncia l'addio al Liverpool al termine della stagione
Immagine top news n.7 Allarme Bastoni, anche oggi a parte. Out pure Tonali e Politano: le ultime sull'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.2 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.4 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, nodo portiere: Israel via, Paleari sì ma da secondo. I tre nomi per il futuro
Immagine news Serie A n.2 Allegri vuole rifare la mossa Rabiot con Goreztka. Cosa filtra dalla Germania
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato Juventus, Balzarini: "Ritorno di fiamma per Kolo Muani, Gatti out"
Immagine news Serie A n.4 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine news Serie A n.5 Inter di nuovo al lavoro ad Appiano. Lautaro scalpita e punta la Roma
Immagine news Serie A n.6 Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Leccese sulla candidatura di Bari per Euro '32: "Opportunità per tutta la città"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Bleve: "Il derby con lo Spezia ha un valore doppio. I tifosi ci chiedono la vittoria"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Chichella: "Alvini trasmette una passione incredibile. Serie A? Ci crediamo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, si stringe per il vice di Cole: già domani potrebbe arrivare l'annuncio
Immagine news Serie B n.5 D'Azzò su Dos Santos: "Dall'Eccellenza alla B in 7 mesi. Talenti nelle categorie inferiori ma serve fiducia"
Immagine news Serie B n.6 Castori sugli ultimi cambi di allenatore: "Chi è fuori accetta tutto pur di non restare fermo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Anastasio imita Candreva
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: a Ravenna sicuri: “Clonate Esposito”
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Mallamo partecipa alla festa del Lecco
Immagine news Serie C n.4 Vieri sulla Serie C: "Al debutto non toccai palla. Oggi il torneo è tornato quello di 20-30 anni fa"
Immagine news Serie C n.5 Faticanti può essere tutto bianconero. La Juve pensa di attivare l'opzione per il riscatto dal Lecce
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia perde Di Molfetta: "Dovrò operarmi e restare fermo diversi mesi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.2 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.4 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!