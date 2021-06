Cammarata a Tuttocagliari: "Fossi in Cragno ci penserei prima di andarmene"

fonte Cavallero per tuttocagliari.net

Riguardo all'attualità in orbita Cagliari, la redazione di TuttoCagliari.net ha intervistato in esclusiva Fabrizio Cammarata, ex calciatore rossoblù (2000-2004).

Partiamo dagli attaccanti: dal tuo punto di vista i sardi necessitano di rinforzi davanti?

"Farei un ragionamento".

Prego.

"Io credo che di un altro attaccante ci sia sempre bisogno: uno che fa gol fa sempre comodo. C'è però un punto fondamentale: deve essere bravo, altrimenti non serve".

Questa stagione il Cagliari ha dovuto fare per buona parte a meno di Pavoletti: quanto è importante nell'economia della squadra?

"Ha fatto parecchia fatica, ma rientrava da un infortunio. Quest'anno sono molto ottimista su di lui: potrà fare la preparazione atletica e può partire al pari con tutti gli altri".

Sempre in tema attaccanti: daresti un'altra chance a Simeone?

"E' un giocatore d'area e ha bisogno dei giusti spazi. Quest'anno non ha fatto bene, però lo confermerei per vedere se la prossima stagione renderà".

Da ex grande attaccante del Cagliari: che consiglio ti senti di dare al giovane Cerri?

"A me piace molto, però fossi in lui andrei a giocare: soprattutto quando sei giovane hai bisogno di giocare per poter acquisire anche fiducia".

Hai parlato del fatto che un altro attaccante potrebbe far comodo: come giudichi, in tal senso, il profilo di Messias?

"E' molto bravo, ma non è una prima punta. Al Cagliari, per me, servirebbe più una prima punta".

Simy sarebbe di tuo gradimento?

"Come fa a non essere di gradimento un giocatore che ha fatto gol?! E' pazzesco, anche per come vede e trova la porta".

Sei stato simbolo del Cagliari: fossi in Cragno cosa faresti? Rimarresti o andresti via?

"Cagliari è una piazza importantissima. Un calciatore però vuole sempre il massimo dalla sua carriera. Magari accetterà di andare via, ma prima di farlo ci penserà a lungo".